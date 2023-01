Profissionais da imprensa são vítimas de agressões e roubos em Brasília - AFP

Publicado 09/01/2023 18:06

O tenista brasiliense Gilbert Klier, de 22 anos, participou neste último domingo (8) dos atos terroristas em Brasília. O atleta publicou fotos nas redes sociais ao lado da namorada Victória Gonçalves, na Esplanada, além de uma foto que mostra o Congresso Nacional sendo invadido, com uma faixa pedindo intervenção militar.

Klier, no entanto, recuou após a repercussão da sua presença no ato. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que não tinha conhecimento que se tratava de um atentado contra a democracia brasileira e apagou as imagens, além de ressaltar que não compactua com os acontecimentos.

"Lamentavelmente fiz um registro de um ato que não compactuo. Peço desculpas àqueles que me interpretaram de forma a apoiar algo lamentável. Eu não imaginava os desdobramentos do que se passaria ali", disse o jogador.

"Tão logo tomei conhecimento que se tratava de ato criminoso de depredação de prédios públicos e tentativa golpista contra a democracia brasileira, fiz questão de retirar as imagens do meu perfil", completou Klier.

Gilbert Klier está suspenso desde o dia 9 de junho de 2022. A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITTIA) suspendeu o atleta após as amostras coletadas em abril de 2022, em um torneio ATP Challenger, na Cidade do México, flagrarem a SARM S-22, uma substância proibida não especificada catalogada na Lista Proibida da Agência Mundial Antidopagem (WADA) de 2022.

Na época, o tenista não afirmou como a substância entrou em seu corpo, mas reforçou estar trabalhando junto com sua equipe e seus advogados para demonstrar inocência. A substância foi a mesma encontrada no exame da tenista Bia Haddad, em 2019. A atleta foi punida com dez meses de suspensão, depois de comprovar que havia ingerido a substância através de contaminação cruzada.