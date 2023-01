Dancers perform with the trophy before the start of the Copa Libertadores final football match between Brazilian teams Flamengo and Athletico Paranaense at the Isidro Romero Carbo Monumental Stadium in Guayaquil, Ecuador, on October 29, 2022. Luis ACOSTA / AFP - Luis Acosta/AFP

Publicado 09/01/2023 16:48

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (9) que aumentará a premiação da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Com o aumento, a entidade pagará US$ 40,5 milhões de dólares (cerca de R$ 155,2 milhões) em premiações na soma das duas competições.

O clube que conquistar a Libertadores poderá faturar até US$ 30 milhões de dólares (R$ 150 milhões). Já no caso da Sul-Americana, o vencedor pode somar até US$ 10,5 milhões (R$ 5,25 milhões). A Conmebol irá pagar o valor de US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por vitória na fase de grupos.

"Quando assumi a Conmebol, em 2016, esses mesmos torneios somados pagavam um premiação de US$ 70 milhões", disse o presidente Alejandro Domínguez, em vídeo publicado nas redes sociais.

Em 2023, a Conmebol investirá 21% a mais do que investiu na Libertadores no ano passado. Já na Libertadores feminina, o investimento supera 68% de aumento na premiação. A Sul-Americana teve um crescimento de 30%, enquanto a Recopa Sul-Americana subiu 2,4%.