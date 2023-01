Agustín Rossi será jogador do Flamengo em 2023 - Divulgação/Boca Juniors

Agustín Rossi será jogador do Flamengo em 2023Divulgação/Boca Juniors

Publicado 09/01/2023 16:10

Rio - O Flamengo confirmou, na tarde desta segunda-feira (9), que o clube assinou um pré-contrato com o goleiro argentino Agustín Rossi, com validade de 1° de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027.

Flamengo e Agustin Rossi assinaram pré-contrato de trabalho com validade de 1° de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027. #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 9, 2023

Agora, Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Rubro-Negro, abrirão negociação com o Boca Juniors, oferencendo uma compensação financeira para tentar uma liberação imediata. Caso o clube argentino não aceite, o goleiro chegará ao flamengo apenas no meio do ano, mas de forma gratuita.