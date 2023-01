Juan Quintero está sem clube após deixar a equipe do River Plate e foi oferecido ao Flamengo - Divulgação / Colombia

Publicado 08/01/2023 10:40

Depois de fechar com Gerson, o Flamengo voltou suas atenções para acertar com mais dois jogadores para o Mundial de Clubes, em fevereiro. O vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, estão na Argentina para negociar com o Boca Juniors pelo goleiro Rossi e com o empresário do meia Quintero, ex-River Plate.

No sábado (7), os dois dirigentes rubro-negros se encontraram com o empresário Rodrigo Riep em busca de valores mais acessíveis por Quintero. Segundo o site 'Ge', há a preocupação com os problemas físicos do colombiano de 29 anos e, por isso, tenta-se diminuir o salário pedido, o que inicialmente foi aceito.



A reunião foi considerada positiva e há um novo encontro marcado para este domingo. Oferecido ao Flamengo após o fim do contrato com o River Plate, Quintero foi aprovado pelo técnico Vitor Pereira e vê com bons olhos atuar no futebol brasileiro. Segundo a imprensa colombiana, ele também recebeu uma proposta do Junior Barranquilla.



Já a situação de Rossi depende de um acordo com o Boca Juniors para que seja liberado agora em janeiro. O goleiro de 27 anos já está acertado com o Flamengo, mas tem contrato com o clube argentino até o meio do ano.

Ele, inclusive, disputou um amistoso no sábado com o Independiente e jogou por 45 minutos, o que pode ter sido sua última partida pelo Boca Juniors. Os argentinos pedem uma compensação financeira para liberá-lo agora.