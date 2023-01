Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro de 2023 - Lucas Figueiredo/CBF

Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro de 2023Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/01/2023 20:06

Com a indefinição sobre a sede da Supercopa do Brasil há menos de um mês da disputa da competição, uma nova possibilidade de local surgiu ao apagar das luzes. A cidade americana de Orlando, na Flórida, surgiu como alternativa para sediar a finalíssima entre Flamengo e Palmeiras no dia 28 de janeiro. A informação é do "ge".

Além da cidade americana, a sede do campeonato também é concorrida por Brasília, Recife e Salvador. Em entrevista ao "ge", Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que o local seria definido em acordo com as diretorias de Flamengo e Palmeiras para evitar atritos.

Um empecilho que pode atrapalhar a ideia de ter uma sede internacional para a Supercopa deste ano é a apertada agenda do Flamengo. Afinal, o rubro-negro também terá a final da Recopa Sulamericana e o Campeonato Carioca em janeiro, além da disputa do Mundial de Clubes em fevereiro.

Para o futuro da competição, a CBF tem na mesa duas propostas oficiais dos Estados Unidos e da Arábia Saudita para sediar a competição nos próximos quatro anos. No entanto, as ofertas devem ser analisadas e aprovadas ao longo dos próximos meses.