O apresentador argentino Alejandro Fantino provocou o Flamengo, o artilheiro Gabigol e os jogadores brasileiros durante o programa "Multiverso Fantino". O locutor disse que seu time do coração, o Boca Juniors, venceria o Rubro-Negro caso tivesse eliminado o Corinthians na última Libertadores e "ameaçou" o novo camisa 10 da Gávea.



"Quem eles pegaram (na Libertadores de 2022)? Isso é Boca, o que está acontecendo, pessoal? Eu arranco as pernas do Gabigol, faço um pingente com a tíbia do Gabigol. Quando eu fui ao Boca, era Esparta, agora é a Cidade Smurf. O que está acontecendo? Eles são brasileiros, saltam como lagostas", disparou.

O debate no programa argentino começou ao analisarem os favoritos para o título da Libertadores deste ano. Fantino acredita que o Boca chegará na final da competição e afirmou que teria chegado também na última edição se não tivesse sido derrotado nos pênaltis pelo Corinthians.



"Eu vejo o Boca como finalista, ele jogará a final, ganhar não sei. Ano passado se ele ganhasse do Corinthians seria finalista", opinou.

A Libertadores deste ano começa no dia 8 de fevereiro, inicialmente com a fase preliminar. A fase de grupos se inicia no dia 4 de abril e os três clubes citados por Fantino (Flamengo, Corinthians e Boca) já estão classificados para sua disputa.