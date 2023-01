Arrascaeta - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/01/2023 14:34

Rio - O Flamengo monitora o mercado sul-americano em busca de reforços. Segundo o "ge", os dirigentes do clube viajaram nesta sexta-feira (6) à Argentina para fechar a contratação do goleiro Rossi, do Boca Juniors. Caso conclua a negociação, o clube atingirá o limite de estrangeiros no elenco: cinco. Entretanto, Arrascaeta pode abrir uma vaga em breve.

Calma, torcedor. Arrascaeta não vai sair do Flamengo. O meia está tirando a cidadania brasileira. O uruguaio mora no Brasil desde janeiro de 2015 e atende aos pré-requisitos solicitados pelo artigo 65 da Lei de Migração, nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Com a conclusão desse processo, o Rubro-Negro poderia voltar ao mercado e contratar mais um estrangeiro.

Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições:



I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;

II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos;

III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e

IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.

Além de Rossi, o Flamengo também tem conversas com o colombiano Quintero. Para fechar com os dois sem ultrapassar o limite de estrangeiros no elenco, o clube depende da conclusão da cidadania brasileira de Arrascaeta.

Atualmente, o Flamengo possui quatro estrangeiros no elenco: os uruguaios Arrascaeta e Varela, e os chilenos Vidal e Pulgar.