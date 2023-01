João Gomes - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/01/2023 09:30 | Atualizado 06/01/2023 09:34

Rio - Desde o ano passado, o nome de João Gomes, de 21 anos, foi ventilado como possibilidade de reforço para clubes do exterior. O ano de 2023 chegou e o assédio sobre o jovem do Flamengo deverá aumentar. De acordo com informações do jornalista italiano Rudy Galetti, o Newcastle, da Inglaterra, deverá fazer uma proposta pelo brasileiro.

João Gomes é titular da equipe do Flamengo e recentemente renovou seu contrato até o fim de 2027. A multa contratual doo jovem passou para 60 milhões de euros para clubes do exterior (cerca de R$ 338 milhões na cotação atual).

Na temporada passada, o nome do volante foi ventilado como possível reforço de algumas equipes do futebol europeu. O Bayer Leverkusen, da Alemanha, o Manchester United, da Inglaterra, o Liverpool, da Inglaterra, e o Atlético de Madrid, da Espanha, observam João Gomes. O volante já admitiu que gostaria de atuar no futebol inglês.

"Disputar a Champions League é meu maior sonho no futebol, meu e da minha família. O Liverpool é um time onde eu gostaria de jogar, tenho o maior desejo de jogar (pelo Liverpool)", disse em entrevista ao jornal "The Sun".