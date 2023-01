Marcos Braz - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 05/01/2023 18:19

Rio - O Flamengo planeja reforçar ainda mais o seu elenco visando a temporada de 2023. Um dos alvos do clube, o goleiro Agustín Rossi vem sendo criticado por parte da torcida, que é contra a vinda do argentino, por conta de uma acusação de agressão e ameaça de morte de sua ex-namorada. O clube, no entanto, não estava ciente da polêmica durante a negociação.Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, afirmou que apenas teve ciência do caso nesta quinta (5). O dirigente afirmou que o clube só irá se pronunciar oficialmente sobre as acusações caso o jogador seja contratado.Braz confirmou, ainda, que viajará à Argentina nesta sexta-feira (6) para ter reuniões sobre a contratação do goleiro. O dirigente não descartou outras conversas no país por possíveis reforços.