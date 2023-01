Agustín Rossi está na mira do Flamengo para 2023 - Divulgação/Boca Juniors

Publicado 05/01/2023 15:18 | Atualizado 05/01/2023 15:18

O Flamengo está muito perto de fechar com o goleiro Rossi, do Boca Juniors. As equipes dialogam bem e, agora, o Rubro-Negro tenta a liberação imediata do arqueiro junto aos argentinos. No entanto, uma ala da torcida do Clube da Gávea está insatisfeita com a contratação. Nesta quinta-feira, o grupo 'Flamengo da Gente' organizou uma ação contrária ao jogador, por questões extra-campo.

O combinado de rubro-negros anunciou que fará uma mobilização no Twitter, a partir das 19h (de Brasília) desta quinta-feira. O motivo é que Rossi já teve uma acusação de agressão contra sua então namorada, Babi Segovia, quando ainda atuava pelo Defensa y Justicia. A influenciadora publicou prints em que o jogador a ameaçava. O arqueiro argentino não comentou sobre tais alcunhas.



Na publicação, o "Flamengo da Gente" fez duras críticas à diretoria rubro-negra. Além disso, relembrou outros episódios de violência que envolveram jogadores do Rubro-Negro, como o caso do ex-goleiro Bruno.

VEJA A NOTA DO GRUPO NA ÍNTEGRA



"Mais uma vez, o Flamengo associa seu nome à possível contratação de um jogador com histórico de violência contra a mulher. Desta vez, o goleiro argentino Agustín Rossi.

Rossi foi acusado de agredir e ameaçar de morte a ex-namorada, o que, inclusive, causou a desistência de sua contratação pelo time Minnesota United, da MLS, em 2019.



Com essa negociação, a diretoria do Flamengo reitera que eventual conduta criminosa de atletas não é empecilho à sua contratação, mesmo que isso vá de encontro com o mínimo ético, ou viole regras básicas de compliance. Aliás, compliance deveria ser ferramenta importante em um clube que se pretende profissional, inclusive para atrair patrocínios que não dependam de articulações políticas obscuras.



Mas o que esperar de uma diretoria que não possui limites éticos no uso do clube pra fins políticos pessoais? De uma diretoria que chancela a xenofobia de sua diretora de responsabilidade social? Aliás, o que tem a dizer a diretora de responsabilidade social sobre esse tipo de contratação?

Urge ao Flamengo assumir o protagonismo no fomento a uma cultura responsável com relação às violências que atingem a imensa maioria de sua Nação, como o machismo, racismo, homofobia e xenofobia. Essa é a luta do FdG!



Rossi pode ser o segundo atleta com histórico de violência a ser contratado por essa diretoria no período de seis meses. E não podemos esquecer da tentativa recente de contratação de treinador condenado por estupro.

Essas atitudes põem em risco o movimento recente de profissionalização do clube, e o atual elenco vem provando nos últimos 4 anos que não é preciso abrir mão das melhores práticas de condutas para ser campeão.



Nunca é demais lembrar que a trajetória do goleiro Bruno no Flamengo passou pela negligência da diretoria em relação a episódios anteriores ao feminicídio pelo qual ele foi condenado e que já indicavam o comportamento misógino do atleta. O fim trágico todos nós lembramos.



O Flamengo está disposto a correr mais esse risco? Nós não estamos!



A violência de gênero deve ser combatida de forma exemplar e é dever do Flamengo estabelecer esse padrão cultural para todos que representam o nosso Manto, inclusive com previsão contratual.



O FdG rechaça e condena a contratação do goleiro Augustin Rossi e reforça seu compromisso em defesa de um Flamengo que respeite e proteja a pluralidade de nossa torcida.



Hoje, às 19h, faremos um twittaço #RossiNão, juntem-se a nós!

Por um #FutebolSemAgressores!

Pela #MemóriadeElizaSamudio!

Pelo #FimdaViolênciaContraMulher!"