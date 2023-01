Em 2022, Flamengo venceu o Madureira por 2 a 1 no Conselheiro Galvão - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 04/01/2023 18:54 | Atualizado 04/01/2023 19:02

Rio - O duelo entre Flamengo e Madureira, válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca, ocorrerá em Cariacica, no Espírito Santo. O confronto, que seria realizado no Estádio Conselheiro Galvão, acontecerá no dia 18 deste mês, às 19h. A informação é do portal "GE".

Para o confronto, o Rubro-Negro irá a campo com uma equipe totalmente alternativa, utilizando jogadores que acabaram de retornar de empréstimo, além do elenco do sub-20 do clube. O treinador Mário Jorge, inclusive, deixou a Copa São Paulo de Futebol Júnior para comandar a equipe que iniciará a disputa do Campeonato Carioca.

No ano passado, Flamengo e Madureira duelaram no Conselheiro Galvão, casa do Tricolor Suburbano. Na ocasião, a equipe que era comandada por Paulo Sousa venceu por 2 a 1, com gols de Everton Ribeiro e Willian Arão. A partida foi marcada por conta das diversas vaias e ofensas ao meia Andreas Pereira.