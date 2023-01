Detalhes do novo uniforme do Flamengo - Reprodução/FootyHeadlines

Publicado 04/01/2023 15:50 | Atualizado 04/01/2023 15:59

Rio - Flamengo e Adidas marcaram as datas de lançamento e os valores dos uniformes do Rubro-Negro para a temporada de 2023. O primeiro modelo será lançado no dia 27 de janeiro, véspera da Supercopa do Brasil. Já o segundo uniforme será lançado em meados de abril, enquanto o terceiro manto será anunciado oficialmente em agosto. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Renan Moura, e confirmada pela reportagem do Jornal O Dia.

Os valores das camisas sofrearão um aumento de 16,67%. Os modelos, que na temporada passada custavam R$ 299,90, agora estarão à venda em sua versão para torcedores por R$ 349,90. Ainda não há informações sobre os preços dos uniformes na versão de jogadores.

Confira a projeção dos novos uniformes do Flamengo para 2023:

