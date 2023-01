Juan Quintero, do River Plate - Reprodução

Juan Quintero, do River PlateReprodução

Publicado 04/01/2023 09:30

Rio - O meia Juan Quintero, de 29 anos, vem sendo ventilado como um possível reforço do Flamengo para a próxima temporada. Além do Rubro-Negro, o Internacional também apareceu como uma alternativa. Apesar disso, o colombiano mostrou sinceridade ao afirmar que tem uma preferência para defender em 2023.

"Claro que jogaria no Flamengo, como não? É uma equipe grandíssima, na América do Sul e no mundo. Espero que nos próximos dias a conversa com o Flamengo esteja finalizada. Estou ansioso”, revelou Quintero, em entrevista ao canal do Youtube do jornalista esportivo Ricardo Arce.

Quintero pertence ao Shenzhen, da China, e encerrou recentemente seu empréstimo com o River Plate. Com contrato até o fim do ano com o clube asiático, o colombiano tenta definir seu futuro. Tema da entrevista coletiva de Marcos Braz, na última terça, Quintero foi minimizado pelo vice de futebol do Flamengo.

"A situação do Quintero foi um pouco mais no final do ano, não temos absolutamente nada com esses dois jogadores (Quintero e Rossi, goleiro do Boca Juniors-ARG), estamos analisando o custo-benefício, nós analisamos até que ponto temos que fazer um exercício de tentar essa contratação. São dois jogadores que a gente gosta e entende que são muito qualificados", disse.