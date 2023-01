Pedro e Everton Ribeiro iniciaram os trabalhos pelo Flamengo em 2023 - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/01/2023 13:10 | Atualizado 04/01/2023 13:22

O grupo do Flamengo está completo para a pré-temporada de 2023. Últimos jogadores que faltavam, Pedro e Everton Ribeiro se apresentaram nesta quarta-feira (4) e já foram a campo treinar com o restante dos companheiros.



Os dois jogadores se apresentaram depois porque estiveram com a seleção brasileira na Copa do Mundo.

Com retorno dos nossos craques @Pedro9oficial e @evertonri, o Mengão trabalhou na manhã desta quarta (04), no Ninho do Urubu. #VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/Bt6nUwoefp — Flamengo (@Flamengo) January 4, 2023

Arrascaeta e Varela treinam desde a segunda-feira, enquanto o restante do grupo iniciou os trabalhos no dia 26 de dezembro.



Agora, o técnico Vitor Pereira, que deu o primeiro treino na segunda, conta com o grupo completo para preparação visando ao Mundial de Clubes. O primeiro jogo do Flamengo será 7 ou 8 de fevereiro.

Por enquanto, a única novidade no elenco rubro-negro é Gerson, que começou a treinar na terça e já pode ser uma opção do novo treinador.



O Rubro-Negro ainda tenta a liberação de Rossi junto ao Boca Juniors antes do fim de contrato, no meio de 2023, e negocia com Quintero, que deixou a equipe do River Plate.