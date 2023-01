Matheus Thuler foi comprado oficialmente pelo Vissel Kobe, do Japão - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Matheus Thuler foi comprado oficialmente pelo Vissel Kobe, do JapãoAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 04/01/2023 19:14 | Atualizado 04/01/2023 19:15

Japão - O Vissel Kobe, do Japão, anunciou nesta quarta-feira a contratação em definitivo do zagueiro Matheus Thuler, de 23 anos. O atleta estava emprestado pelo Flamengo até dezembro do ano passado, mas o clube nipônico exerceu o direito de compra.

Thuler chegou ao time japonês em julho de 2022 e fez dez partidas pelo clube asiático, mas não marcou gols. Antes, o defensor estava emprestado ao Montpellier, da França, clube que chegou em julho de 2021.

"Estou muito feliz por poder completar a transferência para o Vissel Kobe. Obrigado a todos os torcedores que enviaram mensagens carinhosas. Espero que tenhamos uma temporada maravilhosa juntos. Agora estou muito motivado e me sentindo realizado para o futuro", disse o zagueiro.

Revelado pelo Flamengo, Thuler foi campeão brasileiro duas vezes (2019 e 2020), da Libertadores (2019), do Campeonato Carioca (2019 e 2020), da Supercopa do Brasil (2020) e da Recopa Sul-Americana (2020). Ao todo, o zagueiro fez 42 partidas pelo Rubro-Negro e marcou dois gols. Ele tinha contrato com o time da Gávea até dezembro de 2024.