Gerson Flamengo Reapresentação - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/01/2023 15:22

Rio - O Flamengo informou o dia e o horário da apresentação de Gerson. Será nesta quinta-feira, às 14h, na sala de imprensa do CT do Ninho do Urubu.

Vale lembrar que o meio-campista desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda-feira. Na terça, ele foi oficializado como reforço do Fla e deu início aos trabalhos no centro de treinamento.

A longa negociação pelo retorno do Coringa chegou ao fim após o Flamengo convencer o Olympique de Marselha a reduzir o valor da pedida de 20 milhões de euros pelo jogador. Com isso, o Rubro-Negro pagará 15 milhões de euros fixos (R$ 85 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mais 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) por bônus com metas a serem atingidas.

Também vale destacar que os os 6,5 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) que os franceses ainda devem pela compra em 2021 serão abatidos do valor total. Portanto, o pagamento parcelado será de 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões).

Gerson firmou contrato com o Rubro-Negro válido até o fim de 2027. Em seu retorno ao clube da Gávea, ele vestirá a camisa 20 - esta é uma homenagem a Vinicius Júnior, que usou o número no Fla e atualmente usa no Real Madrid.