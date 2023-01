Matheus Sávio - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/01/2023 16:53

Rio - Ex-meia do Flamengo, Matheus Sávio relatou ter vivido momentos de tensão após a eliminação do clube para o San Lorenzo-ARG, na Libertadores de 2017. Na ocasião, o jogador, que atualmente defende o Kashiwa Reysol-JAP, perdeu a bola que resultou no segundo dos argentinos na vitória por 2 a 1, que eliminou o Rubro-Negro ainda na fase de grupos do torneio. Segundo o atleta, sua família chegou a ser ameaçada por conta do lance.

"Eu entrei no jogo e, nós estávamos sendo muito pressionados e não conseguíamos ficar com a bola. Eu roubei uma bola e tentei sair jogando e acabou saindo o gol. Mas a pressão eu acho que é como um time e não só sobre um jogador", disse Matheus Sávio ao "GE".

"Enquanto a torcida me pressionava não teria problema. Eu sou profissional e só dentro de campo vou conseguir mostrar. Foi uma fase onde fui ameaçado, minha esposa, meus pais. Vazou número. Para mim, foi difícil lidar com isso que meus familiares estarem sofrendo por conta da minha profissão", completou.

Matheus, que foi revelado pelo Flamengo, também admitiu que poderia ter rendido mais no time profissional.

"Eu creio que poderia ter entregado mais. Em alguns momentos não tive tanta oportunidade. Principalmente quando eu estava em um momento bom, tendo sequência de jogos bons. Em 2017 eu tive uma sequência na fase de grupos da Libertadores, nos dois jogos contra o Athletico-PR, tanto no Maracanã, quanto lá, fui bem no jogo. Fui bem na estreia do Brasileiro. Em seguida veio o lance do San Lorenzo, na Libertadores, que a gente perdeu a classificação", declarou.