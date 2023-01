Marcão, pai e empresário do meia Gerson - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 05/01/2023 20:49

Rio – O volante Gerson foi apresentado no Flamengo nesta quinta-feira (5). Após a coletiva de imprensa Marcão, pai e agente do Coringa, falou sobre as diferenças envolvendo o futebol europeu e o brasileiro, destacando a importância de se valorizar mais os campeonatos e torneios nacionais.

Marcão, pai do volante Gerson, reforço do #Flamengo, falou sobre as diferenças do futebol brasileiro com o futebol europeu. pic.twitter.com/9CpN3KxDuT — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) January 5, 2023

"O futebol europeu é um futebol muito organizado, mas ele tem que entender que o futebol brasileiro também tem organização. Ele (Gerson) falou certo, você assiste alguns campeonatos, e tem alguns times pontuais para estar em primeiro, segundo ou terceiro. Aqui não. No Brasil é sempre novidade, ninguém sabe quem é quem. Eu acredito que se nos unirmos e falarmos isso, vamos fazer o futebol brasileiro ser muito mais respeitado na Europa. Se depender de mim, estou dentro para mostrar para os europeus que somos diferentes", disse, antes de completar:

“Isso vai depender muito da gente. Se nós não tomarmos posicionamento sobre isso, vai continuar. Vamos valorizar mais o nosso potencial de conhecimento futebolístico”, finalizou Marcão.

Gerson vestirá a camisa 20 no Flamengo. O volante, que estava no Olympique de Marselha, da França, assinou um contrato de quatro anos com o Rubro-Negro

Reportagem do estagiário Gabriel Orphão sob supervisão de Matheus Costa