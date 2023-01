Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Marcos Braz, VP de futebol do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 06/01/2023 15:13

Marinho GIL GOMES/ESTADÃO CONTEÚDO Rio - O atacante Marinho não pensa em deixar o Flamengo neste momento. De acordo com o site "Torcedores", o jogador recebeu nesta sexta-feira uma proposta do Pumas-MEX, time onde joga o lateral Daniel Alves, mas recusou para continuar vestindo a camisa rubro-negra em 2023.

Segundo o portal, apesar de ser uma proposta "irrecusável" financeiramente, Marinho optou por seguir no clube e brigar por espaço na equipe de Vítor Pereira. Os mexicanos acenaram com uma proposta de US$ 1,5 milhão (R$ 8,4 milhões, pela cotação atual) por temporada, ou seja, um salário mensal de US$ 133,2 mil (R$ 700 mil. Atualmente, o jogador recebe R$ 500 mil mensais no Flamengo.

A diretoria do Flamengo tem o desejo de negociar Marinho. No entanto, o camisa 31 já comunicou que não aceitará deixar o Rubro-Negro antes da disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro.

Contratado pelo Flamengo em 2022, Marinho não conseguiu deslanchar com a camisa rubro-negra. O atacante disputou 43 jogos, sendo apenas 23 como titular, e marcou seis gols. Ele tem contrato com o time carioca até o fim de 2023.