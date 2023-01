Gerson no treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 08/01/2023 17:35

Peça incontestável do time até sair, em 2021, Gerson está de volta ao Flamengo para a temporada 2023 com status de titular mais uma vez. Ainda assim, agora terá mais companheiros não apenas para revezar como também para brigar por posição.

Coringa do meio de campo, Gerson pode jogar em várias funções e já avisou que é volante, apesar de também pode jogar como meia, onde o Flamengo possui Arrascaeta e Everton Ribeiro.



Na posição em que fez mais sucesso no Rubro-Negro, atualmente está João Gomes. E tem Thiago Maia, que herdou o número 8, e tem funções mais defensivas. Os dois foram os titulares em 2022. Além deles, Gerson encontrou Vidal e Pulgar, que chegaram no meio do ano passado e foram reservas, mas agora terão a pré-temporada para brigarem por um espaço no meio de campo.



"Concorrência é muito grande, com ótimos jogadores. Vidal, Pulgar, Thiago Maia, João Gomes, que acabou a temporada muito bem. Isso eu fico feliz, é muito bom para o Flamengo. Eu ainda não conversei com o treinador. A minha principal posição é volante, mas posso ajudar na frente também", afirmou Gerson na apresentação.