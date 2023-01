Oscar vira alvo do Flamengo - Foto: Divulgação/AFP

Oscar vira alvo do FlamengoFoto: Divulgação/AFP

Publicado 09/01/2023 17:21

O meia Oscar, que estava na mira do Flamengo na janela do meio do ano de 2022, indicou seu futuro será na China. A declaração foi dada no último domingo, em entrevista antes do jogo contra Chengdu Rongcheng, pelas quartas de final da Copa da China.

"Sobre o futuro, vai ser grande. Há uma boa possiblidade de que eu continuar na China com a minha família", disse Oscar.

A última partida do jogador, vale lembrar, havia acontecido no dia 12 de julho do ano passado. Liberado pelo Shangai, Oscar ficou no Brasil durante o segundo semestre de 2022. Em contrapartida, ele recebeu parte dos salários.



O retorno no último domingo, aliás, foi com grande estilo. Ele marcou um gol, deu uma assistência e foi eleito o craque da partida.

NEGOCIAÇÃO COM O FLAMENGO

Na segunda metade de 2022, o Rubro-Negro abriu negociações e até conseguiu chegar a um acordo com Oscar. Entretanto, o clube chinês foi irredutível, e não houve acerto. A ideia do Fla era fechar por empréstimo válido até dezembro de 2022.

Na época, o meio-campista chegou a se manifestar nas redes sociais e agradeceu o carinho que recebeu dos torcedores.

"Fala galera! Queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo. Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos!", escreveu Oscar, nas redes sociais, em agosto de 2022.