Vítor Pereira assumiu o Flamengo no lugar de Dorival JúniorThais Magalhães/CBF

Publicado 09/01/2023 14:49

Rio - A saída de Dorival Júnior do Flamengo foi bastante conturbada. O treinador se desligou do cargo após descobrir que a diretoria do Rubro-Negro já conversava com Vítor Pereira para assumir o comando da equipe. Em entrevista ao canal "Tropa Rubro-Negra", o narrador João Guilherme deu a sua opinião sobre a polêmica saída do técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022.

João Guilherme falou sobre a saída de Dorival Júnior do Flamengo Divulgação/ESPN

“Eu acho que o Flamengo ter mudado de treinador é algo normal por ser fim de temporada. Foi feita uma avaliação, apesar dos títulos, e não era o ideal naquele momento seguir o trabalho. Acho que era o momento para fazer isso. Iniciar um novo ano com um novo treinador, se achar que esse é o melhor. Claro que o torcedor ele se diz muito pela conquista do título, mas muitas vezes é necessária uma mudança. E eu tenho a impressão de que quem está lá dentro percebeu isso. A final contra o Corinthians, na Copa do Brasil, deixou claro para muita gente que o Vítor Pereira é um treinador superior ao Dorival. Então eles pensaram ‘vamos trazer esse cara pra cá porque com esse elenco aqui pode fazer com que a gente tenha resultados mais consistentes ao longo da temporada'”, disse João Guilherme, antes de completar:

“O trabalho do Dorival foi espetacular, mas ele teve um prazo. Tanto na final da Libertadores quanto na da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou mas não apresentou o que ele poderia. Mas foi campeão, o que é muito importante. Mas você percebeu ali que a performance não foi a mesma. O Flamengo ganhou porque ele era melhor, tinha mais qualidade, mas o time apresentava um declínio no seu rendimento. E após as finais, isso ficou muito claro. Então houve uma avaliação de que seria melhor mudar o comando", finalizou o narrador.

Vítor Pereira fará sua estreia no comando do Flamengo no duelo com a Portuguesa-RJ, no dia 15, às 18h, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Antes disso, no entanto, o Rubro-Negro entrará em campo em um jogo adiantado da quinta rodada da competição, contra o Audax, na quinta (12). No entanto, a equipe rubro-negra será comandada por Mário Jorge, técnico do time Sub-20.