João Felix deve deixar o Atlético de Madrid em janeiroGlyn KIRK / AFP

Publicado 09/01/2023 16:08

O Chelsea não vive uma boa temporada, mas busca reforços para melhorar no futuro. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês chegou a um acordo com o atacante João Félix, do Atlético de Madrid, da Espanha, e pagará mais de 10 milhões de euros (R$ 56,4 milhões) pela contratação por empréstimo.

Com problemas de lesões na temporada, o Chelsea tenta reforçar o time para dar mais opções ao treinador. Atualmente, os Blues ocupam o décimo lugar do Campeonato Inglês e foram eliminados da Copa da Inglaterra, no último domingo (8), pelo Manchester City, após uma derrota por 4 a 0.

O Chelsea busca um acordo com o Atlético de Madrid pelo valor da transferência. Inicialmente, o clube inglês pagará pelo empréstimo, mas não deseja colocar uma cláusula de compra após o período. Os espanhois, por sua vez, tentam estipular um valor para tentar vender o português futuramente.

Revelado no Benfica, João Félix chegou ao Atlético de Madrid em 2019. Entretanto, o jovem português não conseguiu corresponder a expectativa e não possui uma boa relação com o técnico Diego Simeone. Ele perdeu o espaço ao longo do tempo e já manifestou o desejo de sair do clube espanhol.