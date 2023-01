Gabigol - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

GabigolMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 09/01/2023 17:48 | Atualizado 09/01/2023 18:00

Rio - Um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, o atacante Gabigol homenageou Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama que morreu no último domingo (8), vítima de um câncer no intestino.

Descanse em paz, eterno artilheiro!! Que seus gols e feitos perpetuem por várias gerações!! https://t.co/UdX52SSH0c — Gabriel Barbosa (@gabigol) January 9, 2023