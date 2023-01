Alex Teixeira está devendo em seu retorno ao Vasco - Daniel Ramalho/vasco

Publicado 10/01/2023 16:51

Rio - O atacante Alex Teixeira, de 33 anos, está mais perto de renovar com o Vasco. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, faltam poucos detalhes para o clube e o jogador selarem um acordo até o final de 2023.

A situação envolvendo o atacante passou por uma reviravolta. Inicialmente, Alex Teixeira não tinha gostado muito da proposta de renovação do clube carioca e teria sinalizado que sairia do Vasco. Porém, a situação acabou mudando.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira atuou de 2010 a 2016 no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Posteriormente, ele foi contratado pelo Jiangsu Suning, da China. No primeiro semestre de 2021, o brasileiro jogou no Besiktas.

Na temporada de 2022, Alex Teixeira entrou em campo com a camisa do Vasco em 15 jogos, fez dois gols e deu uma assistência. O jogador assinou em julho um contrato de apenas cinco meses com o clube carioca