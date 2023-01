Barbieri - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 10/01/2023 10:30 | Atualizado 10/01/2023 10:32

Rio - Responsável por comandar o Vasco em 2023, Maurício Barbieri, de 41 anos, terá um grande desafio pela frente. Primeiramente, o jovem treinador terá que se desvincular de um passado que acompanhou alguns ex-treinadores do clube carioca recentemente e que de certa forma contribuiu para a avaliação negativa dos seus trabalhos.

Maurício Barbieri ficou conhecido nacionalmente ao dirigir o Flamengo, após ter passagens pela base do clube carioca. O mesmo aconteceu com Zé Ricardo, que dirigiu o Vasco em duas ocasiões, a primeira entre 2017 e 2018, e a segunda no ano passado. E com Mauricio Souza, que dirigiu o Cruzmaltino em apenas oito partidas em 2022. O passado rubro-negro acabou influenciando na avaliação dos comandantes e mesmo Zé Ricardo, que deixou o Cruzmaltino invicto na Série B, era bastante contestado por torcedores e dirigentes.

O desafio de Barbieri tende a ser maior. Afinal, esta será a primeira temporada que o Vasco irá contar com o investimento da 777 Partners desde o começo do ano. De volta à Série A, o clube carioca fortaleceu o elenco e tem inspirações grandes, mesmo tendo construído um elenco praticamente do zero. Barbieri falou recentemente sobre a expectativa para o seu trabalho.

"Início de trabalho com algumas chegadas e saídas, então estamos num processo de reformulação e de construção do elenco. Paralelo à isso, tentando construir uma ideia e uma forma de jogar com aqueles que já estavam na temporada passada e, à medida que os jogadores novos vêm chegando, a gente vai inserindo eles no processo. É um desafio bacana, mas importante. Muitas vezes a gente consegue avançar alguns conteúdos, mas toda vez que chega um elemento novo a gente tenta inserir, dar alguns passos atrás, fazer com que todo mundo se aproxime de estar no mesmo estágio. Acho que isso ainda vai levar algumas semanas", afirmou.

Na atual temporada, o Vasco irá disputar três competições: o Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Seu calendário é um pouco menos apertado que seus rivais (Flamengo, Fluminense e Botafogo) que vão disputar competições internacionais. Esse detalhe é um auxílio a mais para Barbieri, mas poderá ser uma cobrança extra, caso as coisas não deem certo tão rapidamente.