Luca OrellanoDivulgação / Vélez

Publicado 13/01/2023 13:41

Rio - Após alguns dias de novela, o Vasco finalmente chegou a um acordo com o Vélez para finalizar a contratação de Luca Orellano, de 22 anos. O atacante será anunciado pelo clube carioca em breve e irá viajar para os Estados Unidos para realizar a pré-temporada do Cruzmaltino. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Luca Orellano chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de janeiro, já realizou exames médicos e vem treinando com o grupo do Vasco. O argentino não foi anunciado porque ainda faltava alguns acertos entre o clube carioca e o Vélez.

Revelado na base do Vélez, o atacante, de 22 anos, entrou em campo em 50 jogos, fez quatro gols e deu quatro assistências na temporada passada pelo clube argentino.