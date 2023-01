Ivan, novo goleiro do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 12/01/2023 19:41

O Vasco acertou a contratação de mais um reforço para temporada 2023. Trata-se do goleiro Ivan, que estava emprestado ao Zenit (RUS) pelo Corinthians. O arqueiro é o sétimo jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do atleta com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2023.

Natural de Rio das Pedras-SP, Ivan iniciou a carreira profissional em 2016 na Ponte Preta, clube que chegou ainda na categoria juvenil. Assumiu a titularidade em 2018 e não saiu mais. No início do ano passado, foi contrato pelo Corinthians, onde ficou até junho, quando foi emprestado ao Zenit (RUS), clube que defendeu até o fim de 2022.



Ivan ainda acumula convocações para a Seleção Olímpica, onde sagrou-se campeão do Torneio de Toulon em 2019. No mesmo ano, teve um chamado para Seleção Brasileira principal, nos amistosos contra Colômbia e Peru. Em março de 2020, foi novamente convocado, desta vez para as partidas contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias.



Além dele, o Cruzmaltino já acertou as contratações do atacante Pedro Raul, do lateral-esquerdo Lucas Piton, do volante Patrick de Lucca, dos zagueiros Léo e Robson Bambu, do lateral-direito Pumita Rodríguez. Orellano e Jair também estão acertados com o clube carioca, porém ainda não foram anunciados.



FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO



Nome completo: Ivan Quaresma da Silva

Apelido: Ivan

Data de Nascimento: 02/07/1997

Posição: Goleiro

Clubes: Ponte Preta, Corinthians e Zenit (RUS)