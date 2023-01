Lucas Piton - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/01/2023 10:30

Rio - Entre os reforços anunciados pelo Vasco para 2023, a quantidade de ex-jogadores do Corinthians chama a atenção. No total são três: Lucas Piton, Robson Bambu e Ivan. Em uma fase de reconstrução do clube carioca, os atletas terão a oportunidade de justificar suas contratações pelo Cruzmaltino.

Lucas Piton, de 22 anos, é o que chega com mais expectativa. Revelado na base do Timão, o jovem chegou a ser titular do clube paulista em boa parte do ano passado. Sua contratação também foi um grande investimento do Vasco que desembolsou 3 milhões de euros (R$ 16,6 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

Robson Bambu, de 25 anos, é o reforço que chega com mais cara de aposta. Com passagens pela base do Santos e do Athetico-PR, o jogador foi muito cedo para o Nice, da França. Ano passado foi emprestado ao Timão, mas entrou em campo em apenas 12 jogos.

Último reforço anunciado pelo Vasco, o goleiro Ivan, de 25 anos, é considerado um dos mais promissores do setor nos últimos anos no futebol brasileiro. Após se destacar pela Ponte, foi comprado pelo Corinthians em 2021. No Timão quase não entrou em campo e foi emprestado ao Zenit, da Rússia. No Vasco deverá ter oportunidade de provar seu valor em um grande clube.