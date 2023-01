Pedro Raul é o principal reforço do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/01/2023 16:13 | Atualizado 13/01/2023 16:14

Rio - Os primeiros reforços do Vasco para a temporada de 2023 estão, enfim, regularizados junto a CBF. O lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante Pedro Raul tiveram suas situações resolvidas no BID e tiveram seus nomes publicados no sistema de inscrição da CBF nesta sexta-feira (13), sendo liberados para estrear oficialmente no Cruzmaltino.

A estreia de ambos em jogos oficiais, embora, não deve acontecer por enquanto. Os dois jogadores farão parte da delegação que irá disputar amistosos nos Estados Unidos e só voltam ao Brasil um dia antes da terceira rodada do Campeonato Estadual.

Pedro Raul é considerado a principal contratação do Vasco na temporada. Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2022 enquanto atuava por empréstimo no Goiás, o atacante foi adquirido junto ao Kashiwa Reysol por cerca de R$ 10,4 milhões.

Contratado para ser titular na lateral-esquerda, o jovem Lucas Piton deixou o Corinthians por R$ 16 milhões de reais para assinar com o Vasco por quatro temporadas. Com apenas 22 anos, o jogador foi um pedido do novo treinador Mauricio Barbieri e teve 60% dos direitos adquiridos pelo clube carioca.