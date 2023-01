Jair - Atlético-MG

Publicado 13/01/2023 22:18

Um dos principais nomes para a temporada de 2023 do Vasco, o volante Jair foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (13). Adquirido junto ao Atlético-MG, o jogador chega como um dos destaques para o retorno do Cruzmaltino à primeira divisão.



Em entrevista à "ESPN", o preparador físico Cristiano Nunes, que trabalhou com Jair no Internacional e no Atlético-MG, descreveu como é o volante dentro e fora de campo. Cristiano, que acompanha o jogador há anos, descreveu o novo reforço do Vasco como um líder técnico.



"O Jair eu tenho até um pouco de propriedade para falar porque ele subiu para o profissional na época com o Abel Braga, técnico do Inter. Eu fazia parte da equipe do Abel na época, foi dali que ele subiu do sub-20 para o profissional, então subiu com a gente e eu voltei a reencontrá-lo aqui no Galo. O que eu posso falar do Jair? Liderança técnica. É um atleta que tem boa condição física, que consegue percorrer um volume alto durante o jogo, que anda bem no campo durante a partida, porém ele é um líder técnico", afirmou.



Cristiano também falou sobre a personalidade de Jair e ressaltou pontos importantes do jogo do volante de 28 anos. Segundo o preparador, ele é um jogador que não sente a pressão e a dificuldade de jogos grandes.



"É um atleta que não sente a pressão, não sente a dificuldade de uma partida grande, de uma decisão, muitas vezes a pressão de uma torcida insatisfeita com o rendimento da equipe. Isso é muito importante quando falamos de futebol de alto nível no Brasil. O Jair não sente, pode estar a cobrança que for, pode estar caindo o mundo lá fora. Quando ele entra para dentro de campo, não se esconde do jogo, quer a bola, chama o jogo, está sempre pronto para querer fazer com que a equipe dele jogue, com que a equipe apresente um bom futebol. Ele erra, não se intimida porque errou, vai querer a segunda, a terceira bola logo em seguida", explicou.

O Vasco acertou a compra de Jair junto ao Atlético-MG por cerca de 2,9 milhões de euros (R$ 15 milhões) por 80% dos direitos federativos do atleta. Ele assinou contrato com o Vasco até o fim de 2025.