Jair é o nono reforço do Vasco para a temporada 2023Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/01/2023 20:18

Logo depois de ser anunciado, Jair mandou uma mensagem para a torcida do Vasco. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube nesta sexta-feira, o volante agradeceu o carinho que recebeu dos torcedores e ressaltou que está "muito feliz e motivado".

"Fala, torcedor vascaíno. Tudo bem? Aqui é o Jair. Estou passando para agradecer o carinho, dizer que estou muito feliz e motivado. Espero que, juntos, a gente possa conquistar coisas grandes aqui", disse o volante.

Para trazer Jair, o Cruz-Maltino desembolsou 2,5 milhões de dólares (quase R$ 13 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor será pago em quatro parcelas.

Pelo Atlético-MG, o volante conquistou o tricampeonato Mineiro (2020-21-22), a Copa do Brasil (2021), o Campeonato Brasileiro (2021) e a Supercopa do Brasil (2022). Além disso, ele foi eleito o melhor volante do Brasileirão de 2021.

Com a chegada de Jair, o Vasco chegou a nove reforços para a temporada 2023. Antes dele, Pedro Raul, Léo, De Lucca, Lucas Piton, Robson, Pumita Rodríguez, Ivan e Orellano já haviam sido anunciados.