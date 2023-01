Camila Arlati defendeu o Vasco em 2022 - Divulgação/Vasco

Publicado 14/01/2023 13:34

Rio - A jogadora Camila Arlati, ex-Vasco, morreu neste sábado (14), em decorrência de um acidente de carro, na madrugada da última quarta-feira (11), em Campinas, em São Paulo. A atleta, que também teve passagem pela Ponte Preta, estava internada no Hospital Samaritano, mas não resistiu aos ferimentos.

"É com enorme tristeza que o Vasco da Gama recebe a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati. Desejamos muita força aos familiares, amigos e torcedores nesse momento de extrema dor. Obrigada por honrar nossa camisa, Camila", escreveu o Vasco.

O acidente ocorreu na estrada entre Hortolândia e Monte Mor. Camila Arlati estava a caminho de Campinas quando se acidentou. Segundo a autarquia de Campinas Serviços Técnicos Gerais (Setec), responsável pela administração de cemitérios municipais e velórios, a jogadora morreu às 21h06 desta última sexta (13).

"É profunda tristeza que a Ponte Preta recebe, nesta manhã de sábado, a notícia do falecimento da nossa ex-atleta Camila Arlati, de 25 anos, vítima de acidente de carro. Camila disputou o Brasileiro Feminino de 2021. Nossas condolências. Obrigado por honrar nosso manto, Camila", publicou a Ponte Preta.

Camila Arlati defendeu a Ponte Preta no Brasileirão Feminino de 2021 e teve uma passagem pelo Vasco no ano passado. Em setembro, a jogadora participou da Taça das Favelas pelo Athletico Unidos, time amador do bairro São Marcos, de Campinas.