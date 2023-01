Mauricio Barbieri em treino do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 14/01/2023 17:41

Rio - O Vasco estreia no Campeonato Carioca de 2023 neste sábado (14), contra o Madureira, às 18h (de Brasília), em São Januário. O técnico Maurício Barbieri, que fará o seu primeiro jogo no comando do time, definiu a escalação para o duelo com a maioria dos jogadores formados na base.

Sendo assim, o Vasco enfrentará o Madureira escalado com: Halls; Rodrigo, Pimentel, Zé Vitor e Paulo Victor; Matheus Barbosa, Juninho e Galarza; Paixão, Zé Santos e Erick.

O Vasco jogará as primeiras rodadas do Carioca com time reserva, sendo a maioria dos atletas formados na base do clube. A decisão é para dar mais tempo de descanso e pré-temporada para o time principal e aos reforços. Ao todo, já foram sete contratações anunciadas para 2023.