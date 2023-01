Emílio Faro e grupo do Vasco - Matheus Lima/VASCO

Publicado 15/01/2023 11:30 | Atualizado 15/01/2023 15:03

Rio - O auxiliar técnico, Emílio Faro, que comandou o Vasco em algumas partidas na Série B, foi o responsável por dirigir a equipe de São Januário na estreia do Carioca contra o Madureira, neste sábado. Após o empate sem gols no primeiro jogo da temporada, Faro minimizou o fato do Cruzmaltino ter entrado em campo com uma equipe formada apenas por jogadores jovens.

"Estamos num cenário inicial. Temos um grupo que está tendo oportunidade aqui no Carioca e outro que está se preparando nos Estados Unidos. O Maurício Barbieri treinou esses jogadores, criou uma situação de como iriam jogar e qual seria o plano de jogo. Atuamos nas estratégias e situações de observação das trocas, mas existe todo um cenário de um Vasco só. Apesar de um time estar no Estados Unidos com o grupo se preparando, e outro jogando, o Vasco é um só. Por isso que vamos nos cobrar sempre", disse.

Faro lamentou que o clube de São Januário não tenha conseguido a vitória e destacou a qualidade do elenco cruzmaltino que entrou em campo contra o Madureira.

"Hoje, tentamos o resultado e buscamos a vitória. Dentro dessa oportunidade vamos olhar com muita calma, observar os jogadores que vieram da Copinha e ver que eles terão uma oportunidade para amadurecer. Hoje entrou um zagueiro que é de 2005. E você vê que é a juventude do Vasco podendo jogar no profissional. O campo de trabalho está muito fértil e favorável para as coisas que estão vindo à frente", afirmou.