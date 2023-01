Zé Vitor lamentou empate do Vasco na estreia diante do Madureira - Daniel RAMALHO/VASCO

Zé Vitor lamentou empate do Vasco na estreia diante do MadureiraDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 14/01/2023 20:35

Rio - O Vasco estreou na temporada de 2023 empatando sem gols com o Madureira , neste sábado (14), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Apesar do empate, o Gigante da Colina foi superior e criou boas oportunidades, mas esbarrou no inspirado goleiro Dida. O zagueiro Zé Vitor elogiou o desempenho dos companheiros.

"Nós fizemos um grande jogo. Suportamos as adversidades e, independente do time estar mesclado, todo mundo tem uma história para vestir essa camisa. Até certa parte, fomos superiores. Mas futebol é isso e faz parte", disse o zagueiro, lamentando o empate.

O torcedor que esteve presente em São Januário ainda não viu os reforços em campo - e nem o técnico Maurício Barbieri. No empate com o Madureira, o Vasco foi comandado por Emílio Faro. O zagueiro Zé Vitor falou sobre o novo treinador e mandou um recado para a torcida seguir com esperança por melhores resultados na sequência do ano.

"O professor (Maurício) Barbieri acolheu a gente muito bem e deu liga. O torcedor pode esperar um Vasco unido e focado, assim como no ano passado, batalhando por grandes coisas esse ano", completou o zagueiro.

Com o resultado, Vasco e Madureira somaram um ponto. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Audax Rio, na quinta-feira (19), às 21h10 (de Brasília), no estádio Luso Brasileiro, novamente com o time reserva. Antes, na terça (17), a equipe principal encara o River Plate, às 21h, em amistoso, nos Estados Unidos.