Galarza, do Vasco, conduz a bola no empate em 0 a 0 contra Madureira, válida pelo CariocaDHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Publicado 14/01/2023 20:05

Rio - Com homenagem a Roberto Dinamite, o Vasco empatou em 0 a 0 com o Madureira, neste sábado (14), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Com time reserva e comandado por Emílio Faro, o Cruz-Maltino pressionou e teve chances, mas esbarrou num dia inspirado do goleiro Dida.

Com o resultado, Vasco e Madureira somaram um ponto. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Audax Rio, na quinta-feira (19), às 21h10 (de Brasília), no estádio Luso Brasileiro, novamente com o time reserva. Antes, na terça (17), a equipe principal encara o River Plate, às 21h, em amistoso, nos Estados Unidos.

O JOGO

Mesmo com time reserva, formado com a maioria de jovens e comandado por Emílio Faro, o Vasco tomou a iniciativa da partida diante do Madureira. A pressão inicial quase resultou em gol logo aos nove minutos, quando o volante Juninho arriscou de fora da área e carimbou a trave.



O jogo foi paralisado aos dez minutos para uma homenagem a Roberto Dinamite . O maior ídolo do Vasco, que também foi homenageado com um minuto de silêncio antes do início da partida, recebeu aplausos durante um minuto.

Quando a bola voltou a rolar, o Vasco manteve o ritmo e chegava com perigo com Paixão e Zé Santos, mas pecou nas finalizações. O Madureira, por sua vez, sequer ameaçou os donos da casa e conseguiu segurar o placar zerado até o intervalo.

Na etapa final, o panorama seguiu semelhante. O Vasco pressionou desde o início, mas esbarrou no goleiro Dida, que fez até uma defesa à lá Gordon Banks na Copa de 1970. No caso do goleiro do Madureira, foi na cabeçada de Zé Santos.

O Vasco lutou até o fim, mas começou a dar espaços. O Madureira, que chegou poucas vezes, quase marcou aos 10 minutos, quando Luiz Paulo aproveitou uma falha na saída de bola, mas errou a finalização. A falta de pontaria dos dois lados, inclusive, foi determinante para o placar em branco na estreia.