Diretor do Vasco, Paulo Bracks é o responsável pelas negociaçõesDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/01/2023 10:00 | Atualizado 16/01/2023 10:03

Rio - Em sua primeira pré-temporada planejada com a 777 Partners, o Vasco tem realizado contratações para reformular totalmente o elenco que obteve o acesso para a Série A no ano passado. Até o momento, o clube carioca anunciou nove reforços. Em entrevista no último domingo, o diretor executivo Paulo Bracks afirmou que o Cruzmaltino seguirá buscando mais reforços.

"Já são 9 contratações, e a gente não vai parar por aí. A gente quer objetivos altos, e pra objetivos altos, a gente precisa de jogadores com nível alto", afirmou o dirigente.

Até o momento, o clube carioca anunciou o goleiro Ivan, os zagueiros Léo e Robson Bambu, os laterais Lucas Piton e Pumita Rodríguez, os meias Jair, De Lucca e Luca Orellano e o atacante Pedro Raul.