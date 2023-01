Luca Orellano - Divulgação / Vasco

Luca OrellanoDivulgação / Vasco

Publicado 17/01/2023 15:43

Estados Unidos - Um dos nove reforços anunciados pelo Vasco, o atacante Luca Orellano, de 22 anos, foi apresentado, nesta terça-feira, nos Estados Unidos. O argentino abordou a forma como prefere atuar dentro de campo, mas deixou outras opções disponíveis para o treinador Mauricio Barbieri.

"Minha posição preferida sempre foi pela direita, para poder puxar para o meio. Mas também já joguei nas duas pontas, pelo meio algumas vezes. Mas onde me sinto mais cômodo é pela direita", afirmou.

Revelado pelo Vélez, Orellano terá sua primeira experiência fora da Argentina. Ele contou como realizou a opção de aceitar a proposta para defender o Vasco na temporada de 2023.

"Estou pronto para jogar, me sinto bem. Já estava fazendo a pré-temporada com o Vélez, me sinto bem fisicamente, estou bem com a bola. Estou disponível para jogar. Eu sabia desde o primeiro momento em que chegou a oferta que seria uma possibilidade muito linda para mim. Falei com minha família, com minha esposa que é um clube gigante, que seria muito bom para mim jogar aqui. Meu objetivo é ter sucesso nesse clube", contou.