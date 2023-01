Pumita Rodríguez ao lado de Paulo Bracks - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 17/01/2023 09:30 | Atualizado 17/01/2023 09:42

Estados Unidos - Um dos reforços internacionais contratados pelo Vasco, Pumita Rodríguez, de 25 anos, foi apresentado pelo clube carioca, nos Estados Unidos. O uruguaio exaltou a importância de defender o Cruzmaltino e falou da expectativa de atuar no futebol brasileiro.

"Estou muito feliz. Obviamente queria estar aqui e tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais, o que me deixa muito contente e me ajudou a vir para cá. É um lindo desafio, porque é um campeonato muito competitivo, tem partidas muito complicadas, e acho que é um bom desafio para qualquer jogador que vem jogar aqui no Brasil. Importante para seguir crescendo e melhorar. É um desafio importante", disse.

Revelado pelo Danúbio, com passagem pelo Fénix e contratado junto ao Nacional, Pumita terá sua primeira experiência para valer, fora do Uruguai, apesar de ter tido uma passagem com apenas uma partida oficial pelo Racing, da Argentina. Confiante, o lateral elogiou as características do trabalho de Barbieri.

"Gosto muito da ideia de jogo do Barbieri, me identifico muito com o modelo. Temos que seguir trabalhando, porque há muitos jogadores novos na equipe e, obviamente, temos coisas para corrigir. É um estilo muito parecido com o que eu vinha trabalhando no Nacional, estou me adaptando da melhor forma, mas tenho o que melhorar", disse.