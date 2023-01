Léo durante os treinos do Vasco em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA) - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/01/2023 23:03

No fim da preparação para o início dos amistosos da Flórida Tour nos Estados Unidos, o Vasco fará seu primeiro jogo em território americano nesta terça-feira (17) contra o River Plate, em Orlando.

Em conversa com o "ge", o zagueiro Léo, novo reforço para a temporada de 2023, falou sobre a preparação em solo americano e sobre a postura do treinador Mauricio Barbieri durante os treinamentos, revelando que o técnico exige e cobra bastante dos jogadores.

"O professor Barbieri tem exigido bastante. Trabalhamos marcação pressão, saída de bola e mais outras funções. Ele exige bastante e cobra bastante. Também dá muita moral para a gente fazer o melhor dentro de campo", afirmou.

Com as constantes mudanças que Barbieri vem realizando nos treinamentos, testando diferentes jogadores em diferentes posições do campo, o zagueiro confessou que não sabe quem de fato irá enfrentar o River Plate.

"Vou ser sincero, não sei quem joga. Vou esperar amanhã para saber o que ele vai fazer. Da maneira que ele vai fazer. Não sei como a gente vai jogar ainda, ele e a comissão que sabem", encerrou.