Rayan é uma das sensações das categorias de base do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 19/01/2023 16:41

O segundo jogo do Vasco no Campeonato Carioca pode promover a estreia de dois grandes destaques das categorias de base do Cruzmaltino. Nesta quinta-feira (19), o Gigante da Colina enfrenta o Audax pela sergunda rodada do estadual, com a presença de Rayan e GB entre os relacionados. A novidade foi revelada pelos jovens em suas redes sociais, já que o clube não divulgou a lista de relacionados para a partida.

Considerados duas joias da base cruzmaltina, GB e Rayan foram relacionados pela primeira vez para um jogo entre os profissionais do clube, mas já vinham treinando com o time principal nos últimos dias. Ambos são muito bem avaliados pelo treinador Mauricio Barbieri.

Rayan, inclusive, pode quebrar um recorde histórico caso entre em campo. De acordo com o jornalista, o jovem, que tem apenas 16 anos, 5 meses e 16 dias, pode se tornar o atleta mais jovem a entrar em campo pelo Vasco no século 21.

Vasco e Audax se enfrentam nesta quinta-feira às 21h15 no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.