Marta já ganhou seis vezes o prêmio Bola de Ouro da FifaAFP

Publicado 18/01/2023 18:03 | Atualizado 18/01/2023 18:04

Marta marcou presença no Exploria Stadium, na última terça-feira, para acompanhar o jogo amistoso entre Vasco e River Plate. O flagra foi revelado pelo jornalista Emerson Rocha, do canal "Atenção, Vascaínos!".

Marta no Explora Stadium para acompanhar o jogo do Vasco contra o River Plate Foto: Reprodução/Twitter

Dentro de campo, contudo, a Rainha não pode comemorar tanto. O Cruz-Maltino não conseguiu aproveitar o bom início de jogo e acabou derrotado para o time argentino por 3 a 0.



Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta foi formada nas categorias de base do Vasco. Posteriormente, somou passagens por Santa Cruz-BH, Umeå IK-SUE, Los Angeles Sol-EUA, Santos, FC Gold Pride-EUA, New York Flash-EUA, Tyresö FF-SUE e FC Rosengård-SUE. Desde 2017, ela defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos.

AGENDA

O Vasco, agora, vira a chave para o próximo jogo do tour internacional que faz nos Estados Unidos. Os comandados de Barbieri voltam a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Inter Miami no Drive Pink Stadium.