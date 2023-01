Pedro Raul - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 20/01/2023 00:05

O goleiro Halls valorizou o esforço do time reserva do Vasco, formado principalmente por garotos, no empate em 1 a 1 com o Audax. Em entrevista pós-jogo à Band, o camisa 24 do Cruz-Maltino destacou que a equipe deixou tudo dentro de campo e mostrou confiança no trabalho que o time principal fará no Estadual quando voltar da pré-temporada na Flórida.

"É um time de garotada, deu o melhor, deixou tudo dentro de campo. A gente conseguiu alcançar os dois pontos. Creio que, quando o time profissional voltar da Flórida, vai dar sequência no campeonato e continuar pontuando. Vamos conseguir o objetivo. E parabenizar a rapaziada. Nós tivemos pouco tempo de treino, pouco entrosamento. Nos dois jogos que tivemos, colocamos os caras com a bunda lá atrás, ficou faltando o gol, mas vai sair no decorrer do campeonato", disse Halls.

O último jogo do Vasco na Pixbet Tour Flórida acontecerá neste sábado, às 21h30 (de Brasília), contra o Inter Miami no Drive Pink Stadium. Na sequência, a delegação retorna ao Rio de Janeiro.

Como o clássico contra o Botafogo foi adiado, o próximo compromisso do Cruz-Maltino no Carioca acontece na próxima quarta-feira, às 21h10, contra a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela quarta rodada do Estadual.