Pedro Raul passou em branco no primeiro jogo pelo Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Pedro Raul passou em branco no primeiro jogo pelo VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 20/01/2023 18:30

O Vasco tem um novo teste neste sábado, às 21h30 (de Brasília) contra o Inter Miami, nos Estados Unidos. Após perder por 3 a 0 para os argentinos do River Plate, o time principal tenta um bom resultado no segundo jogo do ano, assim como Pedro Raul espera marcar o primeiro gol pelo clube.

Principal contratação para este início de projeto da SAF no Vasco, o atacante chegou perto de balançar a rede do River Plate, mas mandou para fora após bom cruzamento de Orellano.



"O atacante está sempre buscando o gol. Tive uma oportunidade, acabei errando o movimento. Mas no próximo jogo já quero marcar, tirar esse peso, entre aspas, do primeiro gol com a camisa do Vasco. Estou tranquilo, é início de temporada, são amistosos", afirmou em coletiva de imprensa no CT do Inter Miami.



Apesar da derrota decepcionante no primeiro jogo da temporada, Pedro Raul prega cautela e lembra que o time ainda precisa de entrosamento, já que muitas contratações chegaram em relação a 2022.



"Estamos procurando conhecer melhor os companheiros, saber onde um gosta de receber e de tocar a bola. É um processo normal", disse.