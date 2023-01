Vasco e Audax empataram em 1x1, ontem à noite, Luso Brasileiro - Matheus Lima / Vasco

Publicado 19/01/2023 23:15

Tudo igual no Luso-Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, 19, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Audax Rio, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Raphael Lopes abriu o placar na Ilha do Governador, e Matías Galarza deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos dois pontos conquistados e aparece no sétimo lugar. Já o Audax está na quarta posição, com quatro pontos.

O JOGO

Com apenas seis minutos, o Audax envolveu a defesa do Vasco em uma grande jogada e abriu o placar no Luso-Brasileiro. O lance começou com Valderrama, que acionou Kaio Cristian pelo lado esquerdo do campo de ataque. O lateral, então, avançou até a linha de fundo e cruzou na medida para Raphael Lopes. Livre na área, o atacante só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Depois da parada técnica, o Vasco cresceu de produção, foi para cima do Audax e acabou premiado com o gol de empate. Aos 30 minutos, Paixão fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para Galarza. Com categoria, o meio-campista finalizou no contrapé do goleiro e deixou tudo igual no placar.

O Cruz-Maltino, inclusive, manteve a pegada e quase empatou poucos minutos depois. Aos 38, Juninho tabelou com Galarza e ficou cara a cara com o goleiro Leandro. Entretanto, no momento da finalização, Kaio Cristian apareceu para fazer o corte providencial.

Por outro lado, o Vasco não voltou da mesma forma para o segundo tempo e viu o Audax passar perto do segundo gol por três vezes. Aos 15 minutos, Romarinho bateu forte na área, a bola desviou e passou com perigo pela meta defendida de Halls.



Aos 30, Higor Leite fez fila na defesa cruz-maltina e acionou Valderrama pelo lado direito. O camisa 8 cruzou na medida para Raphael Lopes, que cabeceou como manda o manual, e a bola passou rente à trave.

Já no último lance, Pablo aproveitou o vacilo da zaga do Vasco e cruzou na área para Pedro Henrique, que estava livre de marcação. Ele, no entanto, pegou mal e mandou para fora.

O Vasco, por sua vez, só teve uma grande chance. Na marca dos 26 minutos, GB acionou Juninho de calcanhar, que a bateu colocado. A bola passou muito perto do ângulo, mas foi para fora. Fora isso, não trouxe perigo ao gol de Jefferson.



AGENDA

Agora, o Vasco vira a chave para a quarta rodada do Carioca, uma vez que o clássico contra o Botafogo foi adiado. O próximo compromisso do Cruz-Maltino, portanto, será na próxima quarta-feira, às 21h10, contra a Portuguesa no Luso-Brasileiro.

O Audax, por sua vez, volta a campo no domingo, às 16h, para enfrentar o Volta Redonda no Raulino e Oliveira. Este jogo é válido pela terceira rodada da competição.

FICHA TÉCNICA

Audax Rio x Vasco



Data e Hora: 19/01/2022, às 21h10

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia



Cartões amarelos: Emerson Urso e Júnior Lopes (AUD) / Rodrigo, Zé Vitor e GB (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Raphael Lopes (1-0) (06'/1ºT) / Galarza (1-1) (30'/2ºT)

AUDAX RIO (Técnico: Júnior Lopes)

Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás Kayck e Kaio Cristian; Keverton (Diego Miticov, 43'/2ºT), Higor Leite (Jackson Cauicaia, 43'/2ºT) e Romarinho (Pablo Thomaz, 30'/2ºT); Diego Valderrama (PH, 37'/2ºT), Emerson Urso e Raphael Lopes (Carlinhos, 30'/2ºT).

VASCO (Técnico: Emílio Faro)

Halls; Rodrigo, Robson Bambu, Zé Vitor e Paulo Victor; Matheus Barbosa (Lyncon, 17'/2ºT), Juninho (Barros, 28'/2ºT) e Galarza (Juan, 44'/2ºT); Paixão, Erick (Rayan, 28'/2ºT) e Zé Santos (GB, 17'/2ºT).