Figueiredo comemora gol marcado na vitória do Vasco sobre o Inter MiamiFOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 22/01/2023 14:12

Figueiredo dedicou o gol marcado na vitória do Vasco sobre o Inter Miami por 3 a 0, no último sábado, ao ídolo Roberto Dinamite, que morreu no dia 8 de janeiro deste ano. Confira a declaração do atacante no vídeo abaixo:

"Passando para homenagear o nosso querido Roberto Dinamite. Esse gol é para ele", disse Figueiredo.

É PRA VOCÊ, BOB!



Após o jogo, Figueiredo dedicou o gol marcado para Roberto Dinamite, o maior ídolo da história vascaína! #VascoDaGama #PixbetFloridaTour pic.twitter.com/8DDfbbIAdY — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 22, 2023

O gol de Figueiredo, aliás, foi o último do amistoso internacional. Após tabela com Vinicius aos 43 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu na área e bateu na saída do goleiro para dar números finais ao jogo.

FIGUEIREDOOOO!



O gol marcado por mais um dos crias para fechar o triunfo cruzmaltino nos Estados Unidos!#VascoDaGama #PixbetFloridaTour pic.twitter.com/d7seZaSpdb — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 22, 2023

Em tempo: com o fim da Pixbet Flórida Tour, o Vasco vira de vez as atenções para o Campeonato Carioca. O Cruz-Maltino tem compromisso na quarta-feira, às 21h10, contra a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro.