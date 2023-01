Maurício Barbieri e Nenê - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 22/01/2023 12:33

Rio - A pré-temporada do Vasco nos Estados Unidos terminou com uma vitória de 3 a 0 sobre o Inter Miami, na noite do último sábado, no Estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, com gols de Nenê, Alex Teixeira e Figueiredo. Após a partida, o técnico Maurício Barbieri fez elogios à atuação de sua equipe, mas ressaltou que existem pontos a serem corrigidos.

"Claro que tenho impressão de coisas positivas e negativas, mas quando você está emocionalmente envolvido, sua análise é um pouco nebulosa, vamos dizer assim. O treinador está sempre emocionalmente envolvido ali. Apesar do resultado, é um início de trabalho, um começo. Claro que estamos satisfeitos de ter um resultado dessa maneira. Mas a conversa dentro do vestiário foi de manter os pés no chão, seguir fazendo as coisas com calma, ser melhor a cada partida. As oscilações vão acontecer", disse Barbieri.

"A gente já tentou ajustar algumas coisas, que foi ser um pouco mais compacto, uma equipe mais coesa, com as coberturas mais próximas. Tentar aproveitar melhor as oportunidades. Foram duas coisas que melhoramos hoje, mas com certeza ainda tem muitos pontos para melhorar e evoluir", acrescentou.

O treinador fez uma comparação entre a vitória sobre o Inter Miami e a derrota por 3 a 0 para o River Plate, que abriu a passagem do Vasco pelos Estados Unidos.

"No primeiro tempo o jogo foi mais equilibrado. Nós tentamos fazer como foi com River, de pressionar e não deixar Inter cômodo para construir. Eles tiveram mais posse, mas nós tivemos mais oportunidades e marcamos numa roupa de bola", afirmou.

O Vasco volta ao Brasil neste domingo. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h10, contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro.