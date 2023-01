De Lucca - Daniel Ramalho/Vasco da Gama

Publicado 22/01/2023 17:02

Rio - Contratado ainda no fim de 2022 para reforçar o Vasco nesta temporada, o volante De Lucca deve demorar para estrear com a camisa cruzmaltina. De acordo com o canal "Atenção, Vascaínos", a lesão no joelho direito do atleta é mais sério do que se esperava e não há prazo para seu retorno aos gramados.

Por conta do desfalque, o Vasco deve voltar à ativa no mercado em busca de um volante. A expectativa era que De Lucca formasse a dupla de volantes titular neste início de temporada ao lado de Jair, outro recém-chegado.

Durante a pré-temporada do Vasco nos Estados Unidos, o escolhido para a função foi Zé Gabriel. No entanto, o volante não teve bom desempenho e foi criticado pela torcida cruzmaltina.