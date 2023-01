Ivan está emprestado ao Vasco pelo Corinthians até o fim de 2023 - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 22/01/2023 14:40

A vitória sobre o Inter Miami por 3 a 0 nos Estados Unidos, no último sábado, marcou o primeiro jogo de Ivan com a camisa do Vasco. Nesse sentido, em entrevista à "Vasco TV", o goleiro comemorou a estreia e agradeceu o carinho que o time recebeu dos torcedores.

"Estou muito feliz pela estreia. Gera uma grande ansiedade, uma grande responsabilidade, mas a gente passo a passo vai ganhando confiança. Agradeço a todos que estavam torcendo pela gente. Muito feliz por ter estreado, pela vitória e por não ter tomado gol", disse o camisa 97 do Cruz-Maltino.





As palavras de Ivan após fazer sua estreia com a camisa do Gigante da Colina.#VascoDaGama #PixbetFloridaTour pic.twitter.com/1RLkoAlf2f — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 22, 2023

Ivan, vale lembrar, foi o sétimo reforço a chegar ao Vasco para a temporada. Ele pertence ao Corinthians e está emprestado ao Gigante da Colina até dezembro de 2023.



Em tempo: com o fim da Pixbet Flórida Tour, o Cruz-Maltino vira de vez as atenções para o Campeonato Carioca. O Vasco tem compromisso na quarta-feira, às 21h10, contra a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro.